CHICAGO — J.A. Happ a retiré un sommet personnel cette saison de dix frappeurs sur des prises en sept manches de travail, égalant du même coup sa plus longue sortie de la campagne, et les Blue Jays de Toronto ont pris la mesure des White Sox de Chicago 5-1, mercredi.

Happ (4-8) a accordé un point, six coups sûrs et un but sur balles, en route vers sa première victoire depuis le 4 juillet. Il avait lancé jusqu’en septième pour la dernière fois à son premier départ de la saison, le 5 avril.

Justin Smoak a porté à neuf sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr, et il a atteint les sentiers à trois reprises pour les Torontois, qui ont gagné deux des trois matchs de cette série entre deux équipes qui viennent en queue de peloton dans leur section respective.

Steve Pearce et Josh Donaldson ont réussi un circuit en solo chacun.

Roberto Osuna s’est présenté sur la butte avec deux coureurs sur les sentiers et aucun retrait en neuvième, mais il a retiré trois frappeurs consécutifs pour signer son 27e sauvetage de la campagne.

Derek Holland (5-11) a concédé deux points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches au monticule.