SAN DIEGO — En plus de frapper un simple de deux points, Ervin Santana a distribué seulement quatre coups sûrs en route vers son cinquième match complet dans le Baseball majeur cette saison et les Twins du Minnesota ont défait les Padres de San Diego 5-2, mercredi.

Les Twins n’ont signé que leur deuxième victoire à leurs neuf derniers matchs. Ils ont compilé une fiche de 2-6 pendant leur voyage à Los Angeles, Oakland et San Diego.

Joe Mauer a cogné un double et un simple pour rejoindre Tony Oliva au troisième échelon de l’histoire des Twins avec un total de 1917 coups sûrs.

Santana (12-7) a retiré les 10 premiers frappeurs à l’affronter. Il a fait fendre l’air à neuf frappeurs et a accordé un seul but sur balles, signant ainsi son 21e match complet en carrière.

Les Twins ont malmené Luis Perdomo (5-6), qui a alloué quatre points et deux passes gratuites en deuxième manche. Santana a ensuite frappé un simple, alors que les buts étaient remplis, dans la droite après deux retraits. Mauer a enchaîné en soutirant un but sur balles pour remplir de nouveau les sentiers, et Eduardo Escobar a contribué un simple de deux points dans la gauche.

À la suite du simple de Cory Spangenberg dans la droite après un retrait en quatrième, Jose Pirela a cogné une longue balle pour rétrécir l’écart à 4-2.

Miguel Sano a répondu avec un circuit en solo en début de sixième manche pour les Twins.

Perdomo a concédé sept coups sûrs en six manches, en plus de retirer quatre frappeurs au bâton et d’offrir deux buts sur balles.