Le dernier duel tant attendu entre Usain Bolt et Andre De Grasse n’aura jamais lieu.

Le sprinter étoile canadien Andre De Grasse s’est retiré des Championnats du monde d’athlétisme de Londres, mercredi.

De Grasse a subi une élongation de grade 2 aux ischio-jambiers — c’est-à-dire une déchirure musculaire partielle — alors qu’il pratiquait ses départs lors d’un entraînement, lundi.

«Après avoir subi une blessure cette semaine, je suis attristé d’annoncer à mes partisans que je ne serai pas en mesure de courir à Londres», a écrit De Grasse sur son compte Twitter officiel mercredi soir.

«Les blessures font partie du sport, et le ‘timing’ de celle-ci est particulièrement malheureux, a-t-il ajouté dans un message publié sur Facebook. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et je suis extrêmement déçu de savoir que je n’aurai pas la chance de représenter mon pays à Londres. (…) Je reviendrai plus fort et plus rapide que jamais.»

Le quotidien jamaïcain ‘The Gleaner’ a également cité l’agent de De Grasse, Paul Doyle, disant qu’il «ratera le reste de la saison».

De Grasse, qui avait gagné le bronze au 100 m aux derniers Mondiaux d’athlétisme à Pékin en 2015, devait être le principal adversaire du Jamaïcain Usain Bolt dans cette épreuve, qui aura lieu samedi soir.

Le jeune Canadien âgé de 22 ans devait être sous les feux de la rampe à compter de vendredi soir, avec la présentation des qualifications à Londres. C’était censé être la dernière fois que De Grasse allait se mesurer à Bolt: le détenteur de 11 titres aux Mondiaux a indiqué qu’il allait se retirer après cette compétition.

La rivalité entre les deux hommes ne remonte pas à hier la veille. Son sourire à Bolt en demi-finale du 200 m — un geste qualifié «d’irrespectueux» selon le sprinter étoile jamaïcain — demeurera l’un des grands moments des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. De Grasse avait d’ailleurs conclu ces Jeux en remportant une médaille d’argent et deux de bronze.