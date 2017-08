NEW YORK — Les Islanders de New York ont accordé un contrat de 3,3 M $ pour un an au défenseur Calvin de Haan, mercredi.

La saison dernière, De Haan a établi des sommets personnels avec cinq buts et 25 points, disputant 82 matches.

L’ancien capitaine des Generals d’Oshawa a fini quatrième de la LNH avec 190 tirs bloqués.

Les Islanders ont choisi De Haan au premier tour en 2009, au 12e rang au total.

Natif de Carp en Ontario, près d’Ottawa, De Haan a récolté 11 buts et 69 points en carrière, en 271 matches.

L’athlète de 26 ans a pris part à 16 rencontres en séries, fournissant trois mentions d’aide.