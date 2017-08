CHICAGO — Justin Upton a réussi un double d’un point en première manche à New York, mercredi, guidant les Tigers de Detroit vers un gain de 2 à 0 face aux Yankees.

Masahiro Tanaka (8-10) a donné des simples à Ian Kinsler et Jim Adduci. Upton a suivi avec un double au champ gauche, produisant un 69e point en 2017. Il a été retiré au bâton à ses trois présences suivantes.

Trois manches plus, Mikie Mahtook a soutiré un but sur balles et est venu marquer sur une erreur du voltigeur de centre Jacoby Ellsbury, après un simple de James McCann.

Victor Martinez a cogné son 400e double en sixième. Il est le neuvième joueur actif à atteindre ce plateau, après Albert Pujols, Adrian Beltre, Carlos Beltran, Miguel Cabrera, Robinson Cano, Matt Holliday, Adrian Gonzalez et Nick Markakis.

Les Tigers ont récolté six coups sûrs, un de moins que les Yankees.

Jordan Zimmermann (7-8) a permis quatre simples et deux doubles en six manches, retirant six frappeurs sur des prises. Il n’a pas alloué de but sur balles.

Bruce Rondon a lancé en huitième, puis Shane Greene a récolté un deuxième sauvetage.

Après avoir retiré Holliday sur un roulant et Chase Headley sur décision, Greene a mis fin au match quand Todd Frazier a fendu l’air sur une troisième prise.

Brett Gardner des Yankees a cogné un simple en troisième, frappant en lieu sûr dans un 14e match d’affilée.

Royals 0 Orioles 6

Jeremy Hellickson a offert sept manches de qualité au monticule à sa première présence dans l’uniforme des Orioles, Caleb Joseph a étiré les bras et Baltimore a blanchi les Royals de Kansas City 6-0 pour compléter le balayage de la série de trois rencontres.

À son deuxième match avec les Orioles, Tim Beckham a cogné un double, un triple et produit deux points.

La série de cinq victoires des Orioles est leur plus longue depuis le début du mois de mai, et ils disposent maintenant d’un coussin de deux matchs et demi devant les Royals dans la course au dernier laissez-passer octroyé dans la Ligue américaine.

Les Royals avaient gagné 10 de leurs 11 derniers matchs avant d’offrir un rendement terne au Camden Yards, n’inscrivant que trois points en 27 manches. Ils ont démontré leur frustration en neuvième, lorsque Mike Moustakas a été expulsé de la rencontre après s’être plaint d’une troisième prise sur décision. Le gérant Ned Yost a lui aussi été expulsé quelques instants plus tard.

Hellickson (1-0), acquis des Phillies de Philadelphie samedi, a limité les Royals à cinq coups sûrs. Il n’a alloué qu’un but sur balles et n’a permis qu’à un seul coureur d’atteindre le troisième coussin.

Indians – Red Sox: remis à cause de la pluie

En tête de leurs sections, Cleveland et Boston devaient s’affronter au Fenway Park, mais la pluie a forcé le report du match au 14 août, à 18h10. Cette journée était prévue comme un congé pour les deux équipes.