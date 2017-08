CHICAGO — Le Real Madrid s’est imposé 4-2 aux penalties contre la MLS après un score de 1-1 au terme du temps régulier, mercredi, alors que le Soldier Field accueillait le match des étoiles du circuit Garber.

Marcelo a ponctué le résultat en battant Stefan Frei du côté droit.

Le Real Madrid a été sans faille en quatre tirs de punition. Dom Dwyer et Giovani Do Santos, les deux premiers délégués de MLS, ont été stoppés par Luca Zidane (le fils de l’entraîneur Zinedine Zidane) et par la barre transversale, respectivement.

Madrid a fait mouche à la 59e, une jolie passe de Dani Ceballos trouvant Borja Mayoral, seul devant Frei. Son tir a tout juste devancé le tacle de Dax McCarty, battant ensuite Frei à sa gauche.

Les étoiles de la MLS ont créé l’impasse à la 89e, sur une séquence évoquant du «pinball». Sur un corner de Diego Valeri, McCarty a fait une tête qui a donné contre la base du poteau droit, pour ensuite donner contre Kellyn Acosta. Dwyer a percé la mêlée et a touché la cible de près, à l’aide d’une tête.

Madrid se débrouillait sans Cristiano Ronaldo, resté en Europe, et le onze partant ne comprenait que quatre titulaires en finale de la Ligue des champions: le défenseur Sergio Ramos, les milieux de terrain Toni Kroos et Isco, ainsi que le gardien Keylor Navas.

Seul Isco est revenu en deuxième moitié, pour une quinzaine de minutes. Marcelo, Gareth Bale, Casemiro et Karim Benzema ont ensuite été ajoutés au match.

Ignacio Piatti, de l’Impact de Montréal, a été utilisé pendant 31 minutes.