MONTRÉAL — Le Triathlon international de Montréal passe dans les grandes ligues: son président et directeur général, Patrice Brunet, a annoncé jeudi que l’organisation avait signé un contrat de trois ans avec l’Union internationale de triathlon (ITU) afin que l’épreuve fasse parte de la Série mondiale de triathlon, le plus haut niveau de compétitions internationales.

La compétition qui aura lieu ce week-end faisait partie du calendrier de la Série mondiale pour 2017. Cette nouvelle entente vient ainsi assurer la pérennité de l’événement.

La Série mondiale de triathlon est disputée à Abou Dhabi, sur la Gold Coast australienne, à Yokohama (Japon), Leeds (Royaume-Uni), Hambourg (Allemagne), Edmonton, Stockholm (Suède) et Rotterdam (Pays-Bas). Montréal est la septième des neuf étapes du calendrier.

Brunet a noté que sept des 10 meilleurs au monde, autant chez les hommes que chez les dames, seraient de la course du week-end. L’Espagnol Mario Mola, meneur au classement et vainqueur des quatre dernières courses, sera particulièrement à surveiller.

Alexis Lepage, champion canadien universitaire et vice-champion canadien élite, sera également de la partie.

Les 31 femmes de niveau élite prendront le départ samedi après-midi, tandis que la course masculine, comptant 53 inscrits, sera lancée dimanche. L’épreuve sera disputée selon le format olympique, c’est-à-dire que les athlètes parcourront 1,5 km à la nage, 40 km à vélo et 10 km à la course.

En plus du volet élite, un volet amateur, comptant au-delà de 800 inscrits, sera présenté ce week-end. Les triathlètes amateurs peuvent parcourir la distance olympique, sprint (750 m/20 km/ 5 km) ou découverte (375 m/10 km/2,5 km).