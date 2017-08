STANFORD, Calif. — La deuxième tête de série Petra Kvitova n’a pas eu trop d’ennuis à ses débuts à Stanford, jeudi, accédant aux quarts de finale de la Classique Bank of the West en battant Kateryna Bondarenko 6-2 et 6-2, en 60 minutes.

«Après tant d’années sur le circuit, c’est plaisant de jouer quelque part pour la première fois, a confié la Tchèque de 27 ans. J’ai très bien servi. Kateryna peut rejoindre beaucoup de balles, alors je savais que je devais être concentrée et rester agressive.»

Kvitova a signé quatre bris. Championne de Wimbledon en 2011 et 2014, elle a obtenu 31 coups gagnants contre 11 pour Bondarenko, qui est 111e à la WTA.

Sa prochaine rivale sera Catherine Bellis, vendredi soir. L’Américaine de 18 ans a eu le dessus 7-6 (3) et 6-2 contre Veronica Cepede Royg, du Paraguay.

Après le match de Kvitova, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova a eu raison de l’Américaine Alison Riske, 6-4 et 6-0.

Elle trouvera sur sa route la gagnante d’un duel américain entre Coco Vandeweghe et Nicole Gibbs.

L’Espagnole Garbine Muguruza, reine de Wimbledon le mois dernier, va lancer le programme de vendredi en affrontant Ana Konjuh, de la Croatie.

L’autre quart de finale va opposer l’Américaine Madison Keys à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.