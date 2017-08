PHILADELPHIE — Les Eagles de Philadelphie ont consenti un contrat d’un an au vétéran demi de sûreté Corey Graham.

Graham, qui est âgé de 32 ans, a passé les trois dernières saisons avec les Bills de Buffalo, et il a joué pour le coordonnateur défensif des Eagles Jim Schwartz en 2014. Graham a disputé ses cinq premières saisons dans la NFL avec les Bears de Chicago, et les deux suivantes avec les Ravens de Baltimore, avant de se joindre aux Bills.

Il a participé au Pro Bowl en tant que joueur sur les unités spéciales après la saison 2011.

Graham fut partant pour 32 rencontres au cours des deux dernières saisons. Il a réussi 82 plaqués, une interception et un sac, en plus de rabattre neuf passes la saison dernière. Graham a totalisé 281 plaqués à Buffalo, soit le quatrième plus haut total parmi les joueurs défensifs de la NFL au cours des trois dernières campagnes.