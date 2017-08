CHICAGO — Daniel Murphy a produit trois points avec deux circuits et les Nationals de Washington ont défait les Cubs de Chicago 4-2, vendredi.

Il a fourni un circuit de deux points en première et une frappe en solo en sixième. Anthony Rendon a ajouté un ballon sacrifice en huitième.

Kyle Hendricks (4-4) a permis les deux longues balles, trois autres coups sûrs et deux buts sur balles, quittant après sept manches.

Tanner Roark (9-7) a été victime de deux points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers. Il a un dossier de 3-1 à ses quatre dernières sorties.

Brandon Kintzler a terminé la septième. En huitième, Ryan Madson a notamment disposé d’Anthony Rizzo et de Kyle Schwarber sur des prises.

Javier Baez a frappé un circuit de deux points pour les Cubs, qui ont échappé leurs trois derniers matches.