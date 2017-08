BLAINE, Minn. — Kenny Perry et Mike Goodes ont remis des cartes de 65 (moins-7), vendredi, et ils partagent la tête du Championnat 3M après la présentation de la première ronde.

Champion en 2014 et 2015 à ce tournoi présenté dans la région de St. Paul-Minneapolis, Perry a amorcé sa ronde avec six oiselets consécutifs. De son côté, Goodes a évité les bogueys et a réussi trois oiselets d’affilée aux 8e, 9e et 10e trous.

Scott Verplank, Marco Dawson, Gene Sauers et Jay Haas suivent à moins-6. Steve Flesch et Colin Montgomerie font partie du groupe suivant à moins-5.

Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, et Stephen Ames, de Calgary, ont joué des rondes de 74 et ils se retrouvent au sein du groupe à égalité au 62e rang à plus-2.