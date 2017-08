HOUSTON — Alex Bregman a cogné un circuit de deux points et Marwin Gonzalez a ajouté une longue balle de trois points lors d’une poussée de neuf points des leurs en quatrième manche et les Astros de Houston ont mis fin à une série de trois défaites en battant les Blue Jays de Toronto 16-7.

Tyler White a frappé quatre coups sûrs, dont un circuit de deux points en sixième manche et une claque en solo en huitième.

«Tout le monde a connu du succès au bâton, a noté White. Nous avions une bonne lecture des tirs, arrivions à faire de bons contacts et la balle trouvait les ouvertures.»

Tous les frappeurs des Astros ont frappé au moins un coup sûr.

Yuli Gurriel a cogné un circuit de deux points en première manche et un simple d’un point en troisième. White et lui sont passés à un triple près du carrousel.

Brad Peacock (10-1) a accordé sept points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Il a tout de même enregistré une septième victoire d’affilée.

Du côté des Blue Jays, Cesar Valdez (1-1) a été débité de six points sur six coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers.

«Vous avez vu le match, vous savez ce qui s’est produit, a affirmé Valdez par le biais d’un interprète. C’était simplement une mauvaise sortie.»

Kendrys Morales, Russell Martin et Ryan Goins ont frappé des circuits. Ezequiel Carrera a ajouté un double d’un point.

«Nous avons marqué des points et nous avons habituellement confiance quand nous marquons des points, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Mais ils ont continué à ajouter des points et à annuler nos efforts. C’est ce qui arrive quand vous affrontez une bonne équipe.»

Les Astros ont envoyé 15 frappeurs au bâton en quatrième, alors qu’ils ont frappé huit coups sûrs et soutiré quatre buts sur balles face à trois lanceurs différents. Chaque frappeur des Astros a atteint les sentiers pendant la manche, alors que l’équipe en a profité pour creuser l’écart à 12-2.

White a cogné un double d’un point et un simple d’un point pendant la quatrième manche, Derek Fisher a frappé un roulant productif, puis Bregman a porté la marque à 7-2 à l’aide de son 13e circuit de la saison. Après un simple de Josh Reddick et un but sur balles à Gurriel, Gonzalez a claqué son 20e circuit de la saison. Jake Marisnick a aussi frappé un simple d’un point pendant la poussée.