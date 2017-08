ST-ANDREWS, Royaume-Uni — La Sud-Coréenne In-Kyung Kim a répondu au défi en ramenant une carte de 66, six coups sous la normale, et elle s’est forgée une avance de six coups à l’issue de la troisième ronde de l’Omnium de golf britannique féminin samedi.

À la recherche d’un premier titre en carrière à un tournoi du Grand Chelem, Kim n’avait pas encore amorcé sa journée que sa compatriote Inbee Park s’était approchée à un seul coup, grâce à une ronde de 64, égalant le record du parcours.

L’Américaine Stacy Lewis a inscrit un score de 65 et se trouvait à deux coups du sommet.

Mais Kim a été tout aussi impressionnante. La golfeuse de 29 ans n’a commis aucun boguey et son score cumulatif de 199, 17 coups sous la normale, lui procure un imposant coussin sur l’Anglaise Georgia Hall et la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn. Park et Ally McDonald suivent à sept coups de la meneuse.

La Canadienne Brooke M. Henderson a joué 71, après deux rondes identiques, de 70, et son retard s’élève à 12 coups.

Kim était venue tout près de remporter le Kraft Nabisco il y a cinq ans, mais elle avait raté un coup roulé d’un coup avant de s’incliner lors de trous éliminatoires.