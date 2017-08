STANFORD, Calif. — L’Américaine Coco Vandeweghe a atteint la finale de la Classique Bank of the West, samedi, battant sa compatriote Catherine Bellis 6-3 et 6-1.

Vandeweghe n’a eu besoin que de 66 minutes, s’imposant 5-1 pour les bris et 7-1 pour les as contre Bellis, qui est native de San Francisco.

L’autre demi-finale débutera à 22h00. La favorite Garbine Muguruza, reine de Wimbledon le mois dernier, va affronter l’Américaine Madison Keys, troisième tête d’affiche.