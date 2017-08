VANCOUVER — Travis Lulay a réussi 19 de ses 28 passes pour des gains aériens de 338 verges et il a lancé une passe de touché, menant les Lions de la Colombie-Britannique vers une victoire de 30-15 aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan, samedi.

Bryan Burnham a capté cinq ballons pour des gains de 131 verges, un sommet dans la rencontre, et il a marqué un touché. Shaquille Murray-Lawrence en a inscrit un au sol et Ty Long a réussi quatre placements pour les Lions (5-2).

Le receveur Chris Williams, un marchand de vitesse que les Lions ont mis sous contrat en février, a effectué ses débuts cette saison après avoir raté les six premières semaines et il a complété la partie avec trois réceptions pour des gains de 75 verges.

Kevin Glenn a complété 19 de ses 27 tentatives par la voie des airs et il a amassé 186 verges. Il a également été victime de deux interceptions pour les Roughriders (2-4). Appelé en relève, Brandon Bridge a lancé deux passes de touché, à Duron Carter et Naaman Roosevelt, et il a été parfait en six tentatives de passe en plus d’obtenir 114 verges.

Carter, qui avait réussi un spectaculaire attrapé à une main pour un touché la semaine dernière, a terminé le match avec cinq réceptions et des gains de 83 verges.

Les Lions menaient 30-0 alors qu’il ne restait que trois minutes à jouer au quatrième quart, mais Bridge a orchestré deux séquences offensives payantes.

Les amateurs sont passés près de voir le premier blanchissage de la Ligue canadienne de football depuis celui de 26-0 subi par les Roughriders contre les Eskimos d’Edmonton, le 26 septembre 2014.

Depuis qu’ils ont signé une victoire à Winnipeg lors de la 11e semaine d’activités de la saison 2014, les Roughriders montrent un dossier de 0-15 à l’étranger contre des adversaires de la section Ouest.