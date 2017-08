KANSAS CITY, Mo. — Les Mariners de Seattle ont fait l’acquisition du premier-but étoile Yonder Alonso des Athletics d’Oakland, dimanche, en retour du voltigeur des ligues mineures Boog Powell.

Les Mariners, qui n’ont pas participé aux séries depuis 2001, ont amorcé la journée de dimanche à un match et demi des Royals de Kansas City dans la course pour le dernier laissez-passer donnant accès au match du quatrième as.

Âgé de 30 ans, Alonso affiche une moyenne au bâton de ,266 avec 17 doubles, 22 circuits et 49 points produits. Il se classe deuxième parmi les joueurs de premier but de la Ligue américaine avec une moyenne de puissance de ,527.

Powell a disputé 23 matchs avec les Mariners cette saison, maintenant une moyenne au bâton de ,194. Il a aussi disputé 58 matchs au niveau AAA.

Dans une autre transaction, les Mariners ont également acquis le lanceur droitier Ryan Garton et le receveur Mike Marjama des Rays de Tampa Bay, dimanche, en retour des espoirs Anthony Misiewicz et Luis Rengifo, ainsi qu’un joueur à être déterminé plus tard.