CLEVELAND — Luis Severino a été solide pendant plus de six manches, Jacoby Ellsbury a claqué un triple de trois points et la recrue Aaron Judge a cogné un circuit de trois points, propulsant les Yankees de New York vers une victoire de 8-1 face aux Indians de Cleveland, dimanche.

Severino (9-4) a accordé un circuit à Michael Brantley en première manche avant de museler les frappeurs des Indians. Il a réussi neuf retraits sur des prises et a seulement permis à trois coureurs d’atteindre les sentiers. Il a accordé son deuxième coup sûr après deux retraits en septième et le gérant des Yankees, Joe Girardi, l’a ensuite retiré du match.

À ses quatre derniers départs, le droitier étoile affiche un dossier de 4-0 avec une moyenne de 0,71.

Le triple productif d’Ellsbury est survenu pendant une poussée de cinq points des Yankees contre Carlos Carrasco (10-5) en sixième manche.

Judge a frappé son 35e circuit de la saison — seulement son cinquième depuis la pause du match des étoiles — en septième, ce qui creusait l’écart à 8-1.