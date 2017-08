On pourrait penser que tout baigne dans l’huile pour les Dodgers de Los Angeles jusqu’ici cette saison. Pourtant, ce n’est pas le cas.

Clayton Kershaw n’a pas lancé depuis le 23 juillet en raison d’une blessure au dos, tandis que le prometteur gaucher Julio Urias manque à l’appel en raison de problèmes à l’épaule.

La raison pour laquelle les Dodgers sont en voie de remporter 115 matchs est que peu importe quel partant s’est retrouvé au monticule, il a été excellent. L’équipe compte six lanceurs ayant effectué au moins 16 départs cette saison. Ils affichent tous une moyenne de points mérités de 3,84 ou mieux. Ce groupe n’inclut même pas Yu Darvish, qui a retiré 10 frappeurs sur des prises à son premier départ pour les Dodgers, vendredi, après avoir été acquis des Rangers du Texas.

La dernière semaine s’est avérée un microcosme de la saison. L’équipe a gagné cinq matchs sur six et lors de ces cinq victoires, les partants Kenta Maeda, Alex Wood, Darvish, Rich Hill et Hyun-Jin Ryu ont alloué quatre points en 32 manches. Une séquence dominante sans Kershaw, qui devait rejoindre l’équipe lundi, à Phoenix.

La profondeur de leur personnel a permis aux Dodgers de surmonter les blessures qui les ont affligés. Car en plus de Kershaw et Urias, Maeda (ischio-jambiers en mai), Ryu (meurtrissure au pied au juillet), Hill (ampoules) et Brandon McCarthy (ampoules) ont aussi connu des soucis de santé.

Kershaw, Wood, Maeda, Ryu, McCarthy et Hill ont tous lancé au moins 83 manches, mais seulement Kershaw en a lancé plus de 110. La clé aura été l’efficacité de tous ces partants, dont les blessures ne se sont pas suffisamment chevauchées pour causer d’importants problèmes.

En ajoutant Darvish à ce groupe, les Dodgers auront d’intéressantes décisions à prendre dans le dernier droit. Si tout le monde est en santé, la rotation des Dodgers en séries comptera sûrement sur Kershaw, Darvish et Wood, qui a une fiche de 13-1 avec une m.p.m. de 2,33. Le nombre de retraits au bâton de Hill en fait également une option intéressante, mais Ryu et Maeda peuvent encore étoffer leur dossier.

Dombrowski met de la pression sur les Yankees

Dave Dombrowski fait rarement lers manchettes avec ses déclarations. Le président des opérations baseball des Red Sox de Boston a toutefois mis de l’huile sur le feu dans la rivalité avec les Yankees de New York après que le directeur général de ces derniers, Brian Cashman, eut acquis Sonny Gray, des Athletics d’Oakland.

«Je pense que Brian a fait des Yankees les Warriors de Golden State (de la NBA) et nous sommes maintenant largement négligés, a-t-il déclaré. Comme il l’a dit plus tôt cette année, qu’il ne savait pas comment nous pourrions perdre un match, je pense que c’est un peu la même chose: je ne sais pas comment les Yankees vont perdre une rencontre présentement.»

Dombrowski faisait allusion à un commentaire émis par Cashman avant le début de la campagne, qui avait comparé les Red Sox aux Warriors après que la formation eut fait l’acquisition du partant Chris Sale.

Pour la petite histoire, ce sont les Red Sox de Dombrowski qui ont remporté leurs six derniers matchs et pris une avance de trois matchs devant les Yankees au sommet de l’Est de l’Américaine, avant les rencontres de lundi.

Il faudra suivre un peu plus que ça

Les Tigers de Detroit souhaitent peut-être oublier leur saison, mais il leur faudra quand même suivre jusqu’à la fin. Dans la victoire inscrite vendredi contre les Orioles de Baltimore, leurs joueurs ont semblé perdre le fil à un certain moment. Après que Justin Verlander eut retiré Jonathan Schoop sur des prises pour mettre fin à la troisième manche, l’avant-champ a tourné la balle et est demeuré sur le terrain avant que les joueurs ne réalisent qu’ils pouvaient regagner leur abri…