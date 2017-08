MONTRÉAL — L’Australien Nick Kyrgios n’a fait qu’une bouchée du Serbe Viktor Troicki, l’emportant 6-1, 6-2 en lever de rideau du volet masculin de la Coupe Rogers, lundi, sur le court central du Stade Uniprix.

À l’exception du septième jeu de la deuxième manche, Troicki n’a pas offert une très grande résistance et il a été éliminé en seulement 51 minutes.

Kyrgios a été impeccable autant au niveau de son jeu que de son attitude, ce qui n’a pas toujours été le cas, d’un côté comme de l’autre dans le passé, incluant lors de son dernier passage à Montréal en 2015.

Son puissant service lui a permis de réussir huit as et de ne faire face à aucune balle de bris. Il a également gagné 21 points sur 24 après avoir mis sa première balle en jeu et n’a concédé que neuf points sur son service.

Kyrgios a été si dominant qu’il a connu une séquence de 18 points consécutifs, soit les deux derniers jeux de la manche initiale et les quatre premiers jeux du deuxième set.

Après avoir commis sa quatrième double faute du match, Kyrgios a mis fin à l’affrontement grâce à un service gagnant sur le revers de Troicki.