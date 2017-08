CHARLOTTE, N.C. — Les golfeurs peuvent porter le bermuda pour les rondes d’entraînement au Championnat de la PGA. Ça ne devrait pas être nécessaire dans deux ans, quand il sera joué en mai.

La PGA américaine a décidé de déplacer son tournoi majeur en mai pour la première fois en 70 ans quand il sera disputé sur les allées du Bethpage Black, à Long Island, en 2019.

Ce changement au calendrier fait partie d’une refonte complète des activités, dont le déplacement du Championnat du joueurs.

Deux dirigeants impliqués dans les discussions ont indiqué que l’association américaine et le circuit de la PGA allaient discuter de tous les détails ce mardi, à Quail Hollow, où aura lieu cette année le Championnat de la PGA. Ils se sont adressés à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque ces changements n’ont toujours pas été divulgués.

Cette refonte du calendrier a été repensée au cours des quatre dernières années. Elle a été initiée par le retour du golf aux Jeux olympiques et le désir du circuit de compléter la FedEx Cup avant que la NFL ne se mette en branle.

Le Championnat de la PGA se retrouve maintenant en plein coeur de la saison des tournois majeurs — après le Tournoi des Maîtres et avant l’Omnium des États-Unis — au lieu d’être relégué à la fin août.

Le tournoi était disputé en août depuis 1969. Il y a eu deux exceptions: en 1971, alors qu’il a été disputé en février, en Floride, ainsi que l’an dernier, alors qu’il a été déplacé à la fin juillet en raison des Jeux de Rio de Janeiro.

Le Championnat des joueurs, traditionnellement présenté en mars, deux semaines avant le Tournoi des Maîtres, avait été déplacé en mai en 2007 pour se détacher du plus gros tournoi majeur de l’année. En retournant en mars et en créant de l’espace pour le Championnat de la PGA en mai, il permettra au circuit de terminer sa saison autour de la fête du Travail au lieu de la fin septembre, quand la NFL a lancé ses activités.

Le Championnat de la PGA célébrera son 100e anniversaire l’an prochain. Il a beaucoup bougé dans le calendrier: sa première édition a été disputée en octobre, à New York, et il a été joué dans tous les mois sauf janvier, mars et avril.

La dernière fois qu’il a été présenté en mai, c’était en 1949. Sam Snead l’avait emporté au Hermitage, en Virginie.