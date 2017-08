MONTRÉAL — L’Argentin Juan Martin del Potro a fait fi des 24 as de l’Américain John Isner pour signer une victoire en deux manches identiques de 7-5 lors d’un match de premier tour du volet masculin de la Coupe Rogers, lundi soir.

Sans être aussi spectaculaire que son rival de six pieds dix pouces, alors qu’il s’est contenté de neuf as, del Potro s’est montré tout aussi solide en ne concédant aucune chance de bris. De son côté, del Potro a provoqué sept chances de bris, dont six lors de la deuxième manche, et en a converti deux, une par set.

Les deux gaillards ont d’ailleurs été si intraitables au service qu’il a fallu attendre au 11e jeu de la manche initiale pour assister à une première chance de bris. Le privilège est revenu à del Potro, qui a profité de la deuxième double faute d’Isner dans le match pour se donner l’avance 6-5.

Après une pause de 35 minutes à cause de la pluie, del Potro a profité d’une erreur directe de la 14e tête de série pour boucler la première manche, en 53 minutes.

Lors du deuxième set, le 11e jeu a de nouveau été bénéfique pour l’Argentin.

Après une longue bataille lors de laquelle del Potro s’est donné trois balles de bris, il a vu son rival retourner un revers dans le filet, ce qui lui permettait, une fois de plus, de briser l’impasse en sa faveur.

Au jeu suivant, au service, del Potro a réalisé un magistral ‘passing’ du coup droit en parallèle à sa deuxième balle de match pour clore l’affrontement après 1 h 49 d’action.