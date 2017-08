ST. PETERSBURG, Fla. — Dustin Pedroia sera de retour dans la formation des Red Sox de Boston mardi soir, comme frappeur désigné pour le match les opposant aux Rays de Tampa Bay.

Il est au deuxième rang dans l’ordre des frappeurs.

Le deuxième but de 33 ans était à l’écart depuis le 29 juillet, résultat d’une inflammation au genou gauche.

Pedroia frappe pour ,307 en 85 matches, avec six longues balles et 54 points produits. On ne sait pas encore quand il jouera à nouveau au deuxième coussin.

Pour lui faire une place dans la formation, le droitier Blaine Boyer a été inscrit à la liste des blessés de 10 jours, souffrant de raideurs au cou.

Les Red Sox sont en quête d’un septième gain d’affilée, ce qui serait leur meilleure séquence de la saison.