CLEVELAND — Les Rockies du Colorado ont rendu hommage à Don Baylor en accrochant son numéro 25 dans leur vestiaire au Progressive Field avant d’affronter les Indians de Cleveland, mardi.

Baylor, le premier gérant de l’histoire des Rockies, est décédé lundi après une longue bataille contre le cancer.

Joueur intimidant pendant 19 saisons, Baylor a pris les commandes du Colorado en 1993, restant en poste jusqu’en 1998. L’équipe a accédé aux séries en 1995.

Depuis qu’il a rendu l’âme, on se remémore comment Baylor était honnête, intègre et équitable.

«C’était un gentleman avec beaucoup de classe et de dignité, a dit le gérant actuel des Rockies, Bud Black. Côté baseball, il était un joueur exceptionnel. Il était un dur à l’ancienne. Et son côté dur était authentique. Il avait une présence qu’on ressentait sur le terrain, que ce soit pendant un match, autour de la cage des frappeurs ou venant de l’autre abri. Vous saviez qu’il était là. C’était un grand homme.»

Les Indians ont observé un moment de silence en sa mémoire avant le début du match. À l’écran géant, on a montré une photo d’un Baylor souriant, portant sa casquette et son chandail des Rockies. Les partisans et les joueurs des deux équipes ont applaudi au terme de la présentation.

Baylor a montré une fiche de 440-469 en six saisons comme gérant des Rockies.

Il a joué pour les Orioles, les Athletics, les Angels, les Yankees, les Red Sox et les Twins. Avec la Californie en 1979, il a été nommé le joueur par excellence de l’Américaine, ayant dominé les majeures avec 139 points produits et marqué 120 points.