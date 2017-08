PITTSBURGH — Andrew McCutchen a cogné son 23e circuit de la saison et les Pirates de Pittsburgh ont mérité un troisième gain de suite, mardi, l’emportant 6-3 aux dépens des Tigers de Detroit.

McCutchen a frappé un circuit en solo en deuxième, procurant une avance de 2-0 aux Pirates.

Il est aussi venu marquer grâce à un simple de David Freese en cinquième, où Jordy Mercer a porté le compte à 6-0 avec un ballon sacrifice.

Chad Kuhl (5-7) a donné trois points et cinq coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton.

Deux releveurs ont fait le lien vers Felipe Rivero, qui a obtenu un 10e sauvetage.

Miguel Cabrera a frappé un ballon sacrifice pour les Tigers, qui perdaient un quatrième match d’affilée.

Matthew Boyd (5-6) a permis six points et neuf coups sûrs en quatre manches.

Rangers 4 Mets 5

Michael Conforto a claqué une 23e longue balle cette saison et les Mets de New York ont eu le dessus face aux Rangers du Texas, 5-4.

Le premier frappeur des Mets a aussi été le seul à marquer deux fois.

Yoenis Cespedes et Travis d’Arnaud ont aussi fourni des coups de canon pour les Mets, qui mettaient fin à une série de quatre revers.

Joey Gallo, Adrian Beltre et Robinson Chirinos ont claqué des circuits pour les Rangers.

Chris Flexen (1-1) a quitté après cinq manches et deux tiers, ayant donné trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles. A.J. Ramos a récolté un 21e sauvetage.

A.J. Griffin (5-3) a permis quatre points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches.

Padres 7 Reds 3

Jose Pirela a claqué quatre coups sûrs, Yangervis Solarte en a réussi trois dont une longue balle et les Padres de San Diego ont pris la mesure des Reds de Cincinnati 7-3.

Luis Perdomo (6-6) s’est sorti du pétrin en forçant l’adversaire à frapper trois roulants qui se sont transformés en balles à double jeu — sa spécialité —, et il a quitté la butte en septième. Tucker Barnhart a cogné un circuit de trois points aux dépens de Jose Torres.

Les Padres ont porté leur fiche à 4-1 contre les Reds, qui n’ont pas gagné une série contre eux depuis 2012. Les Reds ont un dossier de 7-18 depuis la pause du match des étoiles.

Les Padres ont réalisé neuf coups sûrs et généré cinq points contre Sal Romano (2-4), qui s’est retrouvé dans des bourbiers dans chacune de ses six manches lancées. Austin Hedges a étiré les bras pour porter la marque à 5-0 en sixième. Solarte a enchaîné avec une claque de deux points une manche plus tard.

Joey Votto a porté à 13 sa série de matchs avec au moins un coup sûr en frappant un simple, mais il n’a pu poursuivre sa séquence de matchs avec au moins un circuit à trois. Il n’a jamais claqué de longue balle dans quatre matchs de suite.

Marlins 7 Nationals 3

Giancarlo Stanton a établi un sommet personnel avec un 38e circuit, aidant les Marlins de Miami à s’imposer 7-3 face aux Nationals de Washington.

Le voltigeur de droite a cogné un circuit de trois points en cinquième, bonifiant l’avance des Marlins à 4-1.

Stanton mène les majeures pour les coups de quatre buts cette saison. Il en a claqué 37 en 2012 et en 2014.

Derek Dietrich a frappé un circuit en solo et un simple de deux points.

Vance Worley (2-2) a frustré les Nationals pour la deuxième fois en neuf jours, donnant un point et six coups sûrs en six manches. Le 31 juillet, il n’a concédé que deux coups sûrs en sept manches lors d’une victoire de 7-0 de Miami.

Chez les Nationals, Bryce Harper a produit des points avec un optionnel et un ballon sacrifice. A.J. Cole (1-2) a donné quatre points en cinq manches.