WASHINGTON — L’aréna des Capitals de Washington, dans la LNH, et des Wizards, dans la NBA, sera désormais appelé le Capital One Arena.

Le propriétaire Ted Leonsis a annoncé mercredi que le Verizon Center était rebaptisé et qu’il allait investir 40 millions $ US en rénovation. Le groupe Monumental Sports & Entertainment, mené par Leonsis, n’a pas dévoilé les détails financiers et la durée de l’entente de commandite avec Capital One.

L’aréna de 20 500 places est situé dans le quartier chinois de Washington et a été construit par le regretté propriétaire des Wizards Abe Pollin, avant d’ouvrir ses portes en 1997. Il a d’abord été connu sous le nom de MCI Center, avant que Verizon achète MCI en 2006.

Le fondateur et président de Capital One, Richard Fairbank, est propriétaire minoritaire de Monumental Sports & Entertainment. Un porte-parole du groupe a indiqué que Fairbank n’avait pas participé aux négociations.