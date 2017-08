Absent de l’entraînement ces deux derniers jours, le jeune joueur de l’Impact de Montréal, Ballou Jean-Yves Tabla, a présenté ses excuses mercredi matin sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de l’organisation de l’Impact, et aux supporters pour mon geste», a indiqué le milieu de terrain de 18 ans, qui a signé son premier contrat professionnel à la fin de 2016.

Ce dernier, qui n’a pas caché ses envies de partir vers l’Europe, ne s’était pas présenté au Centre Nutrilait lundi et mardi, sans prévenir le club. En réaction à cette absence, le directeur technique de l’Impact, Adam Braz, avait réagi mardi, demandant au joueur de se montrer professionnel et de respecter son entente, qui se termine le 31 décembre 2018.

M. Braz avait également indiqué qu’une seule offre de transfert était arrivée sur les bureaux de la direction du club, une offre qui n’était pas «sérieuse» pour entamer des négociations, selon le club. Celle-ci provenait d’une équipe de deuxième division en Europe, a précisé l’Impact, sans apporter plus de détails.

De son côté, dans une entrevue accordée à la radio 91.9 Sports, l’agent de Ballou Tabla a notamment indiqué ces derniers jours des intérêts provenant de clubs en France, en Angleterre, au Portugal et aux Pays-Bas.

«Oui, j’ai de l’ambition et je veux aller au plus haut niveau dans ma carrière, mais je suis conscient que j’ai une entente avec mon club actuel que je dois respecter. Je n’ai jamais voulu être une source de distraction et je continue tous les jours d’avoir le désir d’aider mon club à atteindre ses objectifs», a-t-il écrit dans ce message publié sur Twitter.

Comme l’a mentionné l’Impact de Montréal mardi, le joueur s’expose néanmoins à des sanctions de la part de la MLS.

L’Impact, qui reste sur une victoire la semaine passée face à Orlando, se rendra samedi à Philadelphie, un autre concurrent direct dans la course à la qualification pour les séries éliminatoires en fin de saison.