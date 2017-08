FORT LAUDERDALE, Fla. — Une procureure de la Floride a indiqué que Tiger Woods a plaidé non coupable à une accusation de conduite avec des facultés affaiblies et qu’il prévoit participer à un programme de déjudiciarisation plus tard cette année.

La procureure adjointe du comté de Palm Beach, Adrienne Ellis, a mentionné que le plaidoyer de Woods avait été déposé mercredi. Âgé de 41 ans, Woods amorcera le programme de déjudiciarisation le 25 octobre.

L’avocat de Woods, Douglas Duncan, n’a pas effectué de commentaires. Woods n’était pas dans la salle lors de l’audience, mercredi.

Selon l’entente, les procureurs vont abandonner l’accusation de conduite avec des facultés affaiblies à la suite de son arrestation en mai. Woods avait alors été retrouvé endormi derrière le volant de sa Mercedes-Benz, apparemment sous l’influence de médicaments antidouleur et contre l’insomnie. Aucune trace d’alcool n’a été décelée dans son système.

Ce genre d’entente est offert à plusieurs accusés du comté de Palm Beach qui en sont à leur première offense pour conduite avec des facultés affaiblies.