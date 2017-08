Roger Federer a atteint le troisième tour du volet masculin de la Coupe Rogers sans trop de problème, mercredi.

Le Suisse, de passage dans la métropole pour la première fois en six ans, a défait le Canadien Peter Polansky 6-2, 6-1.

Federer, qui connaît une année 2017 de rêve avec, notamment, des conquêtes en Australie et à Wimbledon, affrontera le gagnant du match entre Jack Sock (15e) et David Ferrer, qui aura lieu un peu plus tard en après-midi.

La deuxième tête de série n’a jamais gagné la Coupe Rogers quand elle est présentée à Montréal.