NEW YORK — Martin Perez a accordé trois coups sûrs en huit manches, Joey Gallo a claqué son 32e circuit de la campagne et les Rangers du Texas ont défait les Mets de New York 5-1, mercredi.

Les Rangers ont pris les devants 3-0 en première manche quand Rafael Montero (1-8) a commis une feinte irrégulière avec Shin-Soo Choo au troisième coussin, avant de voir Gallo cogner un circuit de deux points. Il s’agissait pour Gallo d’une 11e longue balle depuis la pause du match des étoiles.

En deuxième manche, Elvis Andrus a atteint les sentiers sur un roulant, puis il a franchi 90 pieds sur chacun des trois tirs suivants, volant le deuxième et le troisième coussin, avant de croiser le marbre sur un roulant de Nomar Mazara.

Perez (6-10) a limité les Mets à un point, trois coups sûrs et aucun but sur balles. Wilmer Flores a produit et marqué le seul point à ses dépens à l’aide de son 13e circuit en 2017.