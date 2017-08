TORONTO — La favorite Karolina Pliskova a atteint les quarts de finale de la Coupe Rogers jeudi, à la suite de l’abandon de la qualifiée japonaise Naomi Osaka.

Osaka a déclaré forfait en raison d’une blessure abdominale, après avoir été brisée au premier jeu du dernier set alors qu’elle tirait de l’arrière 6-2, 6-7 (4), 1-0.

La Française Caroline Garcia a disposé de l’Américaine Catherine Bellis 6-4, 6-2 dans l’autre match en matinée au Centre Aviva.

Pliskova, qui est originaire de République tchèque, est devenue la no 1 mondiale le mois dernier.

La joueuse de six pieds un pouce disputera un match de deuxième tour en double en compagnie de la Québécoise Eugenie Bouchard un peu plus tard aujourd’hui, face à l’Allemande Anna-Lena Grönefeld et la Tchèque Kveta Peschke.

D’autre part, la deuxième tête de série Simona Halep croisera le fer avec la Tchèque Barbora Strycova en après-midi sur le court central.

L’Américaine Venus Williams, la neuvième tête de série, aura ensuite rendez-vous avec l’Ukrainienne Elina Svitolina en soirée.