MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a acquis un choix de quatrième ronde au SuperDraft 2019 de la MLS des Sounders de Seattle, jeudi, en retour du milieu de terrain Calum Mallace.

Mallace faisait partie de la formation montréalaise depuis qu’elle a fait le saut en Major League Soccer, en 2012.

«Nous aimerions remercier Calum pour ses services autant sur le terrain qu’à l’extérieur. Il a fait partie de notre club depuis notre première saison en MLS et il a toujours représenté le club de façon professionnelle et appropriée, a mentionné le directeur technique de l’Impact Adam Braz. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans le futur.»

En six saisons avec l’Impact, Mallace a récolté un but et six passes décisives en 80 matchs de saison régulière, dont 51 à titre de partant. Il a également pris part à six matchs éliminatoires de la Coupe MLS, en plus d’aider l’équipe à remporter le Championnat canadien en 2013 et 2014.