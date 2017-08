FOXBORO, Mass. — Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a assisté au match préparatoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, jeudi soir.

Il s’agissait de son premier match en Nouvelle-Angleterre depuis qu’il a suspendu le quart Tom Brady dans le scandale des ballons dégonflés.

Goodell était installé dans la loge luxueuse du propriétaire de l’équipe, Robert Kraft, lorsque le match opposant les Patriots aux Jaguars de Jacksonville a débuté, selon une photo transmise via Twitter par le quotidien The Boston Globe. La porte-parole des Patriots, Stacey James, a confirmé à l’Associated Press que Goodell était bel et bien présent au match.

Goodell a imposé une suspension d’une durée de quatre rencontres à Brady après qu’une enquête de la NFL eut confirmé qu’il aurait utilisé volontairement des ballons dégonflés lors du match de championnat de l’Association américaine en 2015, face aux Colts d’Indianapolis.

Les partisans de la célèbre équipe avaient alors pris la défense de leur quart-arrière bien-aimé et s’en étaient pris à Goodell, clamant que les preuves obtenues dans l’enquête étaient douteuses. Les Patriots ont tout de même mis la main à nouveau sur le prestigieux trophée, une cinquième fois dans le cas de Brady.