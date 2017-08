OTTAWA — Shania Twain sera la vedette du spectacle de la mi-temps de la 105e Coupe Grey, le 26 novembre prochain, à Ottawa.

L’artiste country féminine ayant vendu le plus d’albums à ce jour en sera à sa deuxième participation au spectacle de la mi-temps de la Coupe Grey, après celle de 2002, à Edmonton. Twain a aussi participé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, en février 2003.

Twain sortira son cinquième album complet, «Now», le 29 septembre prochain. Il s’agit de son premier album depuis «Up!», en 2002.

Récipiendaire de cinq prix Grammy, Twain est la reine du country pop avec plus de 90 millions d’albums vendus dans le monde.

Parmi ses plus grands succès, on retrouve les simples «Any Man of Mine», «That Don’t Impress Me Much», «You’re Still the One» et «Man! I Feel Like A Woman!».

La finale de la Coupe Grey sera de retour à Ottawa pour une première fois depuis 2004. Le match sera présenté à la Place TD, un stade entièrement reconstruit afin d’accueillir le Rouge et Noir, qui a effectué ses débuts dans la LCF en 2014.