L’Amérique du Nord n’est plus seule à vouloir organiser la Coupe du monde de soccer 2026. Le Maroc a déposé sa candidature, vendredi, à la date limite fixée par la FIFA.

Le Maroc a officiellement déposé sa candidature et transmis les documents pertinents à la FIFA, a indiqué la Fédération royale marocaine de football dans un bref communiqué de deux phrases.

C’est la cinquième tentative de ce pays d’Afrique du Nord pour accueillir l’événement.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont soumis leur candidature conjointe en avril et ils souhaitaient se voir attribuer la Coupe du monde sans opposition, puisque aucune autre candidature ne semblait se dessiner à l’horizon. Mais la FIFA a décidé de poursuivre le processus de mise en candidature, et le Maroc a fait connaître son intérêt à la dernière minute.

Le processus de candidature de la Coupe du monde 2026 n’est ouverte qu’aux Amériques, à l’Afrique et à l’Océanie car l’Europe et l’Asie sont inéligibles parce que ces continents accueillent les deux prochaines Coupes du monde — en Russie en 2018 et au Qatar en 2022.

La candidature des États-Unis, du Canada, du Mexique ainsi que celle du Maroc semblent être les deux seules à respecter le délai de vendredi et les hôtes de la coupe 2026 pourraient se décider dès juin l’année prochaine à Moscou dans le cadre d’un processus accéléré approuvé par la FIFA. Toutefois, si la FIFA n’est pas satisfaite des candidatures, le processus pourrait être repris pour permettre à d’autres de soumissionner avant une décision finale en 2020.

Si elle est victorieuse, la candidature conjointe États-Unis-Canada-Mexique marquerait le retour de la Coupe du monde aux États-Unis pour la première fois depuis 1994 et permettrait également au Mexique de devenir le premier pays à accueillir l’événement trois fois.

Le Maroc vise à accueillir le tournoi 16 ans après que l’Afrique du Sud ait organisé la toute première Coupe du monde en sol africain, mais il est considéré comme un négligé face au projet nord-américain.