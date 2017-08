BUFFALO, N.Y. — Les Bills de Buffalo ont procédé à deux importantes transactions en quelques minutes seulement, vendredi.

Les Bills ont d’abord échangé le receveur de passes étoile Sammy Watkins aux Rams de Los Angeles en retour du demi de coin E.J. Gaines et de leur choix de deuxième tour au repêchage de la NFL en 2018.

Puis, quelques minutes plus tard, ils ont acquis le receveur de passes Jordan Matthews et un choix de troisième tour au repêchage de 2018 des Eagles de Philadelphie en retour du demi de coin Ronald Darby.

Matthews était l’ailier espacé le plus productif des Eagles. Il a affiché des moyennes de 75 attrapés, 891 verges de gains et six touchés au cours de ses trois premières campagnes avec eux. Les Eagles ont cependant embauché les joueurs autonomes Alshon Jeffery et Torrey Smith pendant la saison morte, en plus de repêcher Mack Hollins et Shelton Gibson. La formation de la Pennsylvanie s’est également dite très satisfaite de la progression de leur choix de première ronde lors du repêchage de 2015, Nelson Agholor.

Darby fut un partant pour 29 matchs des Bills au cours des deux dernières saisons. Il avait été sélectionné en deuxième ronde, 50e au total, au repêchage de la NFL en 2015.