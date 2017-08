CHARLOTTE, N.C. — L’Américain Kevin Kisner a signé une deuxième carte consécutive de 67 (moins-4), vendredi, pour se forger une avance provisoire de quatre coups en tête du Championnat de la PGA.

Kisner est présentement à moins-8, soit quatre coups devant Thorbjorn Olesen et Gary Woodland, qui viennent tout juste de commencer leur deuxième ronde. Kisner a notamment réalisé un aigle sur le vert du septième trou.

De son côté, Rickie Fowler a joué 70 en deuxième ronde pour se hisser en quatrième place, à moins-3, en compagnie de Brooks Koepka, notamment. Ce dernier n’avait toutefois négocié que deux trous en milieu d’après-midi.

Le golfeur no 1 au monde, Dustin Johnson, vient d’entamer sa deuxième ronde. Il est à moins-1.

Jordan Spieth, qui tente de compléter le grand chelem en carrière, n’a pas connu le début de ronde espéré. Il a limité les dégâts après avoir commis un boguey dès le troisième trou, une normale-4.

Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a complété le parcours en 73 coups pour se retrouver à plus-1 au cumulatif.

Ses compatriotes Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, et Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan, n’ont pu faire mieux que des rondes respectives de 72 et 76, et en conséquence ils n’ont pu franchir le seuil de qualifications pour les rondes du week-end.

Phil Mickelson a connu le même sort, après avoir vécu une autre ronde désastreuse de 74, vingt-quatre heures après s’être contenté d’un score de 79. Son cumulatif de plus-11 signifie qu’il ne franchira pas le seuil de qualifications pour les rondes du week-end au Championnat de la PGA pour la première fois en 22 ans.