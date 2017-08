NEW YORK — Le nom du gaucher des Yankees de New York CC Sabatthia a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une inflammation du genou droit, et en conséquence le lanceur gaucher Jordan Montgomery a été rappelé du club-école AAA de Scranton/Wilkes-Barre.

Les Yankees ont aussi retiré le nom du joueur d’avant-champ Tyler Austin de la liste des blessés pour 10 jours avant la rencontre de vendredi soir contre les Red Sox de Boston, avant de l’assigner à Scranton.

La décision d’expédier Sabathia à l’infirmerie est rétroactive à mercredi, soit quelques heures après qu’il eut alloué quatre points en trois manches face aux Blue Jays de Toronto. Il présente une fiche de 9-5 avec une moyenne de points mérités de 4,05 en 19 départs, et il portait une attelle au genou pour l’aider à lancer.

Montgomery, qui affiche un dossier de 7-6 avec une moyenne de 4,05 en 21 départs, devrait être au monticule pour les Yankees dimanche contre les Red Sox. Il avait été assigné au club-école dimanche dernier afin de limiter son temps de jeu. Les Yankees veulent superviser la progression de Montgomery, qui a lancé pendant 115 manches et deux tiers cette saison après en avoir effectué un sommet personnel de 139 manches et un tiers avec le club-école AA de Trenton et Scranton la saison dernière.

Austin était à l’écart du jeu depuis la fin du mois de juin en raison d’une élongation aux muscles ischio-jambiers.