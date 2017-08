MIAMI — Le quart des Dolphins de Miami Ryan Tannehill sera opéré pour réparer une déchirure ligamentaire au genou gauche et il ratera l’ensemble de la saison 2017, selon une personne au courant de la décision.

La personne a confirmé la décision à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les Dolphins n’ont rien dévoilé publiquement. Le nom de Tannehill sera inscrit sur la liste des blessés, selon la personne.

Tannehill, qui a raté les quatre derniers matchs de la dernière campagne en raison d’entorses ligamentaires au genou, a aggravé la blessure tôt au cours du camp, le 3 août. Les Dolphins ont consulté des spécialistes avant de reconnaître que l’opération était la meilleure solution.

Jay Cutler a accepté de retarder sa transition vers l’emploi d’analyste à la télévision et a signé un contrat d’une saison et 10 millions $ US avec les Dolphins lundi pour remplacer Tannehill. Il a été le quart partant des Bears de Chicago lors des huit dernières saisons.