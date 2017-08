MONTRÉAL — Retour raté pour Marc Trestman

À son retour à Montréal comme entraîneur-chef, parions que Marc Trestman aurait préféré que son attaque ait des allures de celle qu’il dirigeait à ses cinq années à Montréal, alors qu’il pouvait compter sur Anthony Calvillo et plusieurs receveurs de qualité.

En lieu et place, Trestman a dû faire appel à deux substituts en l’absence de Ricky Ray. Jeff Mathews et Cody Fajardo n’ont amassé que 142 verges par la passe. heureusement qu’au sol, les Argos ont été meilleurs — 173 verges en tout, dont 96 par Brandon Whitaker —, mais au total, l’attaque de Trestman n’a produit que 294 verges et neuf points.

Match difficile pour Matthews

Jeff Matthews, pour un, a eu bien du mal à se mettre en marche. Il faut dire que la défense des Alouettes ne lui a laissé aucun répit, le pressant en de nombreuses occasions et ne lui laissant que très rarement le temps de S’installer dans sa pochette de protection.

Matthews a été rejoint deux fois derrière sa ligne de mêlée pour des pertes de 19 verges au total. Il a même perdu le ballon en une occasion.

Au final, il n’a complété que huit de ses 12 passes pour 67 verges.

Un premier pour George Johnson

Au deuxième quart, quand Darian Durant a rejoint George Johnson tout près de la zone des buts des Argonauts, on a senti que le receveur montréalais y a mis toute la gomme pour franchir les quelques verges restantes.

Esquivant deux plaqués, Johnson est entré dans la zone des buts pour inscrire le premier touché de sa carrière et porter la marque à 15-0 Alouettes. Il a été chaudement félicité par ses coéquipiers, notamment le centre Luc Brodeur-Jourdain.

Johnson — comme le reste de ses coéquipiers — arborait un autocollant aux couleurs de l’arc-en-ciel afin de souligner le partenriat entre les Alouettes et Fierté Montréal.