BRECLAV, République tchèque — Jack McBain a amassé un but et deux mentions d’aide et le Canada a battu la République tchèque 4-1 pour remporter la médaille d’or à la Coupe Ivan Hlinka, un tournoi regroupant des joueurs de moins de 18 ans.

Joe Veleno a inscrit le but vainqueur, tôt en deuxième période, tandis que Jared McIsaac et Kevin Bahl ont ajouté un but pour l’équipe canadienne.

Noah Dobson et Akil Thomas ont tous deux obtenu deux aides dans la victoire.

Dominik Arnost a été l’unique marqueur de la République tchèque, qui était la championne en titre de cet événement.

Olivier Rodrigue n’a pas été très occupé devant le filet du Canada et il a repoussé 12 des 13 tirs dirigés vers lui.

Lukas Dostal a vu un peu plus d’action, réalisant 32 arrêts pour les Tchèques.

Le Canada a décroché 21 médailles d’or à ce tournoi depuis sa création, en 1991, et il a été couronné champion lors de neuf des 10 dernières années.

Ce tournoi n’est pas régi par la Fédération internationale de hockey sur glace, qui a son propre championnat international. Mais comme le Championnat mondial des moins de 18 ans de la Fédération se déroule pendant les séries du hockey junior canadien, la Coupe Ivan Hlinka constitue la meilleure occasion pour le Canada de présenter sa formation la plus talentueuse à ce niveau.