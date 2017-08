NEW YORK — Les Red Sox de Boston ont placé le nom de leur joueur de deuxième but Dustin Pedroia sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours en raison d’une blessure au genou.

Les meneurs de la section Est de l’Américaine ont annoncé la nouvelle quelques heures avant d’affronter les Yankees de New York au Yankee Stadium, samedi. Ce mouvement de personnel est rétroactif à jeudi et le lanceur gaucher Robby Scott a été rappelé du niveau AAA.

Pedroia est à l’écart du jeu en raison d’une inflammation. Il a été dérangé par plusieurs problèmes au genou depuis qu’il s’est blessé à la suite d’une glissade de Manny Machado, à Baltimore, le 21 avril.

Âgé de 33 ans, Pedroia mène l’équipe avec une moyenne au bâton de ,303 et un pourcentage de présence sur les sentiers de ,378. Il a frappé six circuits et il a produit 54 points cette saison.

Pedroia domine également les joueurs de deuxième but des Majeures avec un pourcentage défensif de ,997, lui qui n’a commis qu’une seule erreur cette année. Cette petite gaffe a mis fin à la séquence record des Red Sox de 114 parties sans erreur par un joueur de deuxième coussin.

Pedroia n’a placé aucune balle en lieu sûr en quatre apparitions au marbre en tant que frappeur désigné, mercredi, dans un match contre les Rays de Tampa Bay. Il s’agissait de son premier depuis le 28 juillet. Plus tôt cette saison, du 30 mai au 9 juin, Pedroia s’était retrouvé sur la liste des blessés.

Scott montre un dossier de 1-1 et une moyenne de points mérités de 3,38 en 41 parties avec les Red Sox cette saison.