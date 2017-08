TORONTO — Chris Rowley a lancé pendant cinq manches et un tiers pour remporter son premier départ dans les Majeures, Jose Bautista a marqué deux points et les Blue Jays de Toronto ont battu les Pirates de Pittsburgh 7-2, samedi.

Ancien lieutenant au sein de l’armée américaine et premier diplômé de l’Académie militaire des États-Unis à se rendre jusque dans les Majeures, Rowley (1-0) a raté les saisons 2014 et 2015 des rangs mineurs en raison de son service militaire.

Le droitier a alloué un point, cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a également retiré trois frappeurs sur des prises. Le seul point contre Rowley est survenu en deuxième manche, quand Josh Bell a cogné un triple avant de croiser le marbre à la suite d’un coup sûr de Jordy Mercer.

«Ce n’est jamais facile quand vous en êtes à votre premier départ, a rappelé le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Mais il a fait une besogne exceptionnelle. Il peut être fier de lui.»

Mercer a ajouté un circuit en solo contre Leonel Campos, lors de la neuvième manche.

Rowley a quitté la rencontre sous une belle ovation des 46 179 spectateurs présents après avoir permis un simple et un but sur balles après un retrait en sixième manche. Dominic Leone s’est amené en relève et il a retiré les deux frappeurs suivants pour mettre fin à la manche.

«Il y avait plus de 45 000 personnes debout — c’est la première fois que je vois ça en personne. C’était spécial», a reconnu Rowley.

«(Ma famille) a vécu de belles émotions, a-t-il ajouté. J’ai hâte de la rejoindre et de passer le reste de la journée avec elle.»

Une journée après que le voltigeur vedette Andrew McCutchen eut ressenti une douleur au genou gauche, les Pirates ont perdu les services d’un autre voltigeur. Gregory Polanco s’est blessé au muscle ischio-jambier gauche en tentant de capter une balle frappée par Josh Donaldson, en cinquième manche.

Bautista a soutiré un but sur balles en première manche et il est venu marquer à la suite d’un roulant de Steve Pearce. Après la réplique de Bell, Donaldson a redonné l’avance aux siens en deuxième en obtenant un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Après avoir raté les deux dernières parties en raison d’un virus, Kendrys Morales a remplacé Raffy Lopez comme frappeur suppléant et il a produit un point sur un roulant avant qu’Adam Frazier commette une erreur, permettant à un autre joueur des Blue Jays de venir toucher la plaque.

Le droitier des Pirates Trevor Williams (5-5) a concédé quatre points, dont trois mérités, en six manches.

Les Blue Jays ont ajouté trois points contre Joaquin Benoit, en septième manche, dont deux ont eu lieu à la suite d’un mauvais relais de Josh Harrison. Le troisième point est survenu à la suite d’un sacrifice de Kevin Pillar.