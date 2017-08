NEW YORK — Andrew Benintendi a claqué deux circuits de trois points et les Red Sox de Boston ont défait les Yankees de New York 10-5, samedi.

Les deux longues balles du voltigeur de gauche ont été frappées contre Luis Severino (9-5), victime de 10 points en quatre manches et un tiers. Le Dominicain avait une fiche de 4-0 et une moyenne de 0,83 depuis la pause du match des étoiles (une rencontre dont il a fait partie).

Benintendi est la terreur des lanceurs en août avec une fiche au bâton de 15 en 31, dont quatre circuits. Il a aussi volé cinq buts. En huit matches, il s’est rendu 20 fois sur les sentiers.

Mookie Betts, Rafael Devers et Mitch Moreland ont aussi fourni deux coups sûrs. Moreland a notamment frappé un 25e double.

Drew Pomeranz (12-4) a espacé trois points en six manches et deux tiers, aidant les Sox à mériter un neuvième gain à leurs 10 derniers matches. Il a remporté un cinquième verdict de suite.

Gary Sanchez, Chase Headley et Jacoby Ellsbury ont réussi des coups de canon pour les Yankees.