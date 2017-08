LONDRES — La Chinoise Yang Jiayu a remporté la marche de 20 km aux Mondiaux d’athlétisme, dimanche.

Elle a signé un record personnel de 1:26,18 lors des 10 tours de deux km dans le centre de Londres, battant la Mexicaine Maria Guadalupe Gonzalez par une seconde.

Le troisième rang est allé à l’Italienne Antonella Palmisano, en 1:26,36.

Du côté masculin, le Colombien Eider Arevalo a gagné en 1:18,53, deux secondes de mieux que le Russe Sergei Shirobokov. Le bronze est allé au Brésilien Caio Bonfim (1:19,04).

Le Canadien Ben Thorne, médaillé de bronze aux championnats mondiaux de 2015, à Pékin, a fini en 51e place (1:26,56).

Au 50 km marche, la Portugaise Ines Henriques a amélioré sa propre marque mondiale, arrêtant le chrono à 4:05,56. Son record précédent était 4:08,26, établi plus tôt cette année.

Elle a devancé les Chinoises Yin Hang (4:08,58) et Yang Shuqing (4:20,49).

Chez les hommes, sur la même distance, la victoire est allée au Français Yohann Diniz.

Le triple monarque européen s’est imposé en 3:33,12. À 39 ans, Diniz est le plus âgé des médaillés d’or dans l’histoire des Mondiaux.

Le podium a été complété par les Japonais Hirooki Arai (3:41,17) et Kai Kobayashi (3:41,19).

Le Canada était représenté par le Britanno-Colombien Evan Dunfee, qui a fini 15e.

L’athlète de 26 ans de Richmond avait fini quatrième lors des Jeux de Rio, l’été dernier. Dimanche, il se trouvait à cette position après 35 km, mais il a perdu de la vitesse et signé un temps de 3:47,36.

«Ce n’est pas satisfaisant, a dit Dunfee. Je devrais rivaliser pour l’or à chaque course et encore plus vu le déroulement des Mondiaux pour l’équipe, je voulais réussir un bon coup pour le Canada.»

Ennuyé par un rhume, Dunfee a trouvé dur de continuer une fois la cadence perdue.

«Je me suis dit, ‘ouf…encore 15 km…’, a confié Dunfee. Et c’est très éprouvant de se le dire, parce que vous avez déjà fait tant de chemin et il rest plus d’une heure. J’étais amèrement déçu. L’esprit voulait, mais le corps ne voulait pas coopérer.»

Il y aura aussi les finales du 800 m (incluant la Canadienne Melissa Bishop), du 5000 m et du lancer du disque chez les dames, ainsi que le saut en hauteur et le 1500 m chez les hommes. Les relais 4 x 400 m auront lieu en soirée.