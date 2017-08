SAN DIEGO — Les Padres de San Diego ont prolongé jusqu’à la fin de 2021 le contrat de leur gérant Andy Green, dimanche.

Green est le gérant des Padres depuis le 29 octobre 2015. Le natif du Kentucky avait passé la saison précédente comme instructeur au troisième but avec les Diamondbacks de l’Arizona.

«Au fil des deux dernières saisons, Andy a constamment prouvé ses qualités de meneur et sa force de caractère, a confié le directeur général des Padres, A.J. Preller. Sa connaissance du jeu et sa passion pour ses joueurs lui a valu le respect dans le vestiaire et à travers l’organisation.»

Les Padres entamaient la journée de dimanche avec une fiche de 51-65, avant-derniers dans la section Ouest de la Nationale.

«Je suis à la fois excité et motivé par l’opportunité de continuer à mener nos joueurs alors que nous bâtissons un club pouvant aspirer au championnat pour les amateurs de San Diego, a dit Green, 40 ans. Je suis reconnaissant de la confiance qu’on me témoigne. Je suis emballé de continuer à travailler avec les joueurs, les instructeurs et tous ceux qui s’affairent sans relâche à faire des Padres une grande équipe.»