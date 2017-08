CINCINNATI — La Québécoise Françoise Abanda a obtenu son laissez-passer pour le tableau principal de l’Omnium Western & Southern de Cincinnati grâce à une victoire de 7-6 (5), 6-4 contre la Russe Natalia Vikhlyantseva, dimanche.

Abanda affrontera maintenant au premier tour la Polonaise Magda Linette, qui est elle aussi issue des qualifications.

Vikhlyantseva a connu des hauts et des bas avec son service, réussissant quatre as et commettant huit doubles fautes, ouvrant la porte à Abanda. Cette dernière a fait preuve de plus de constance et elle a commis moins de fautes directes pour venir à bout de son adversaire en une heure 39 minutes.

Abanda a réussi 64 pour cent des ses premières balles et elle a converti une de ses cinq balles de bris. Elle a également sauvé six balles de bris.

Il s’agissait du premier duel entre les deux joueuses. Abanda occupe le 132e rang mondial tandis que Vikhlyantseva pointe au 60e échelon du circuit de la WTA.

Plus tôt cette semaine, la Québécoise de 20 ans a pris part à la Coupe Rogers, qui s’est déroulée à Toronto. Elle avait perdu au premier tour contre la Tchèque Lucie Safarova en deux manches de 6-4, 6-4.