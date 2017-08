MONTRÉAL — Kim Boutin et Samuel Girard ont maintenu leur avance face à leurs coéquipiers au terme de la deuxième journée des Sélections olympiques canadiennes de patinage de vitesse courte piste, dimanche.

Jusqu’à présent, ils ont tous deux trois victoires et une deuxième place en banque sur les quatre épreuves disputées.

Les deux patineurs ont amorcé la journée de dimanche avec une victoire au 1000 m. Ils ont ensuite tous deux pris le deuxième rang du second 1500 m de la compétition.

Ces résultats leur permettent de bien se positionner en vue du reste de la semaine. Boutin s’est dite soulagée, mais consciente qu’elle doit maintenir la cadence.

«Le niveau est très fort. Je n’ai pas gagné mes courses facilement, a-t-elle raconté. Au 1500 mètres d’aujourd’hui, j’ai coursé un peu différemment et je crois que c’est pour ça que je n’ai pas gagné. J’avais mal aux jambes, alors je voulais les économiser. Mais en parlant avec mon entraîneur, j’ai réalisé que tout le monde avait surement mal aux jambes.»

Le vétéran Charles Hamelin a été le premier à franchir le fil d’arrivée à l’épreuve du 1500 m. Depuis le début des compétitions, il s’était classé parmi les trois premiers à chacune des courses, mais n’avait pas encore remporté d’épreuve.

«J’ai fait une course un peu plus économique en énergie. J’ai tiré un peu moins de tours en avant et je me suis gardé un peu plus d’énergie pour les derniers mètres, a expliqué l’athlète de Sainte-Julie. J’ai ensuite fait un bon dépassement, puis j’ai continué à accélérer durant les derniers tours pour garder ma position de tête. Je savais qu’il y aurait une attaque de Charle Cournoyer, Samuel (Girard) ou un autre patineur, alors il fallait que je garde de l’énergie pour la fin.»

Même s’il savoure cette victoire, Hamelin souhaite seulement maintenir une place parmi les trois premiers rangs afin de se qualifier au sein de l’équipe olympique provisoire. La vraie compétition commencera à Pyeongchang pour le vétéran de l’équipe nationale.

Bien sûr, Hamelin n’a pas l’intention de faire de cadeaux. La volonté de vaincre ne disparaît pas durant cette compétition, mais il avoue faire preuve de plus de prudence qu’habituellement.

«C’est sûr que quand je vois quelqu’un qui me dépasse dans le top-3, et que je vois que c’est un de ceux qui ont le potentiel de faire les Jeux, peut-être que je vais être un peu plus léger sur le contact dans le virage. Je ne vais pas le laisser passer non plus. Si c’est un dépassement serré, je vais lui montrer que c’est serré, mais je ne vais pas nécessairement l’accrocher ou le frapper de l’épaule», a-t-il avoué.

Chez les dames, Valérie Maltais a remporté le volet féminin du 1500 m. Il s’agissait, elle aussi, de sa première victoire, l’emportant au 1500 m. Elle a également ajouté une deuxième place au 1000 m à son palmarès.

Samedi, Maltais avait pris le quatrième rang au premier 1500 m et au 500 m. Elle avait d’ailleurs connu une mauvaise chute au tout début de la finale du 500 m.

«Ça s’est vraiment bien passé pour moi aujourd’hui, a déclaré la patineuse de La Baie. Même hier à la fin de la journée, j’étais satisfaite. J’avais manqué un peu de stratégie, je crois, mais j’ai quand même entamé ma journée avec confiance ce matin. Ça m’a permis de mettre toute mon énergie dans mes courses.»

Les compétitions sur courte piste se poursuivront mercredi soir alors que les femmes et les hommes disputeront la deuxième épreuve de 500 m.