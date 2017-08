MASON, Ohio — Roger Federer, champion à Wimbledon cette année et finaliste de la Coupe Rogers dimanche, a déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati, un rendez-vous qu’il a remporté sept fois.

Les dirigeants du tournoi ont annoncé la nouvelle lundi, première journée complète de compétition.

Le champion de 19 titres majeurs a précisé qu’il s’est blessé légèrement au dos pendant la Coupe Rogers, où il s’est incliné en finale face à Alexander Zverev.

Le Suisse, no 3 au classement mondial, est le cinquième parmi les six meilleurs joueurs mondiaux à faire l’impasse sur le tournoi de Cincinnati en raison de blessures. Avant lui, Andy Murray, no 1 mondial, Stanislas Wawrinka, no 4, Novak Djokovic, no 5, et Marin Cilic, no 6 et tenant du titre, ont aussi renoncé.

Le forfait de Federer signifie que Rafael Nadal redeviendra no 1 mondial au prochain classement de l’ATP. L’Espagnol trônera au sommet de la hiérarchie mondiale pour la première fois depuis le 6 juillet 2014.

Nadal a passé 141 semaines au premier rang.