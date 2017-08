FLOWERY BRANCH, Ga. — Le demi offensif Devonta Freeman des Falcons d’Atlanta souffre de symptômes de commotion cérébrale et la direction de l’équipe a décidé de le tenir à l’écart du match de cette semaine contre les Steelers de Pittsburgh.

Selon l’entraîneur-chef Dan Quinn, il s’agit d’une mesure préventive.

Freeman a quitté la séance d’entraînement des Falcons dimanche en raison, selon ce que l’équipe avait annoncé, de problèmes liés à la chaleur.

Quinn a précisé lundi que le porteur de ballon a rapporté les symptômes après être sorti du terrain et il a été soumis au protocole lié aux commotions cérébrales.

Mercredi dernier, les Falcons ont accordé à Freeman une prolongation de contrat de cinq ans, d’une valeur de 41,25 millions$.

Freeman a amassé plus de 1000 verges par la course et inscrit 11 touchés lors de saisons consécutives. Cette production offensive constante à laquelle s’ajoutent 200 passes captées lors de ses trois premières saisons ont mené à cette prolongation de contrat.