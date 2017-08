NEW YORK — Les Mets de New York ont économisé 3 millions $ en échangeant le joueur d’intérieur Neil Walker aux Brewers de Milwaukee et ont réduit leur masse salariale par plus de 11,6 millions $ au cours des dernières semaines.

Dans le cadre de la transaction effectuée samedi, selon des détails qu’a obtenus l’Associated Press, les Mets ont accepté de verser aux Brewers la somme de 1 699 454 $, le 30 septembre. Au moment de l’échange, les Mets devaient à Walker la somme de 4 699 454 $ de son salaire de 17,2 millions $.

À son premier match avec les Brewers, dimanche, Walker a évolué au troisième coussin et a frappé deux coups sûrs.

Les Mets ont économisé 3 765 027 $ en cédant le voltigeur Jay Bruce aux Indians de Cleveland mercredi dernier. Dans d’autres transactions au cours des dernières semaines, la formation new-yorkaise a épargné 2 614 754 $ en échangeant Lucas Duda aux Rays de Tampa Bay, le 27 juillet, et 2 262 568 $ lorsqu’elle a envoyé Addison Reed aux Red Sox de Boston quatre jours plus tard.

Selon des données amassées par le Baseball majeur, les Mets ont amorcé la saison avec une masse salariale de 156,8 millions $ pour l’ensemble de leur formation de 40 joueurs. Victimes de nombreuses blessures, les Mets affichaient un dossier de 53-62 avant le premier match de leur série contre les Yankees lundi soir.